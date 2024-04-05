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Azerbaycanlı Türkiye mezunları Bakü'de bir araya geldi

Azerbaycanlı Türkiye mezunları Bakü\'de bir araya geldi

Azerbaycanlı Türkiye mezunları, Bakü'de düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

05.04.2024 22:00
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Azerbaycanlı Türkiye mezunları, Bakü'de düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformunun organize ettiği programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle şehit aileleri ve mezunlar katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin dünyaya örnek teşkil edecek bir düzeye geldiğini, iki ülkenin dostluğunun hem örnek alındığını hem de kıskanıldığını söyledi.

Bağcı, yakın günlerde Türk savunma sanayi şirketlerinin yöneticilerinin Azerbaycan'da temaslarda bulunduğunu hatırlatarak, "Savunma sanayi alanında da artık farklı bir evreye ilerlenmiştir. Türkiye ve Azerbaycan savunma sanayi alanındaki işbirliklerini daha da derinleştirmeyi hedeflemektedir." dedi.

Yeni eğitim yılında açılması beklenen Azerbaycan-Türkiye Üniversitesine değinen Bağcı, "Bu önemli bir adımdır. Bu adımla, Türkiye'nin özellikle mühendislik ve sağlık alanındaki tecrübe ve birikimini Azerbaycan'a taşıması, sadece Azerbaycan'ın insan kaynağını değil Türk dünyasının da insan kaynağına hizmet edecek bir anlayışta bir üniversite kurulması hedeflenmiştir." şeklinde konuştu.

Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu adına konuşma yapan Doç. Dr. Telman Nusretoğlu da Türkiye'nin bağımsızlığın ilk yıllarında Azerbaycanlı gençlere sağladığı eğitim olanaklarından bahsetti ve o dönemde eğitim alan gençlerin bugün ülkede önemli görevlerde bulunduğunu belirtti.

Nusretoğlu, "Türkiye, 2. Karabağ Savaşı ve sonrasındaki süreçte devleti ve milletiyle Azerbaycan'ın yanında yer aldı ve muhteşem bir kardeşlik destanı yazdı. Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliği ve oluşturduğu güç dünyadaki tüm Türkleri ve Müslümanları gururlandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Mevcut jeopolitik ortamda Türkiye ve Azerbaycan'ın aynı zamanda tüm Türk devletlerinin daha fazla işbirliği yapması gerektiğini vurgulayan Nusretoğlu, Türkiye mezunları olarak hem iki ülkenin hem de Türk dünyasının güç birliği yapması ve gelişmesi için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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