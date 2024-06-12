Azerbaycanlı ve Kırşehirli şehit aileleri buluştu - Son Dakika
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Azerbaycanlı ve Kırşehirli şehit aileleri buluştu

Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince hazırlanan "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi" kapsamında Azerbaycanlı şehit aileleri Kırşehir'e geldi.

12.06.2024 13:34
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Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince hazırlanan "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi" kapsamında Azerbaycanlı şehit aileleri Kırşehir'e geldi.

Anıtkabir ve Cebeci Şehitliği ziyaretinin ardından Kırşehir'e gelen aileler, Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziylaret etti.

Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği, Cacabey Medresesi, Ahi Evran Külliyesi, Kırşehir Ahilik Müzesi ve Kent Park'taki Şehitler Ağacı'nı ziyaret eden konuk aileler, şehir hakkında bilgi aldı.

Ziyareti değerlendiren Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "iki devlet, tek millet" şiarıyla kardeşlik bağının güçlendirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Kırşehir'in tarihi ve kültürel alanlarını Azerbaycanlı ailelerle gezdiklerini vurgulayan Kılıçaslan, "Bundan sonraki projelerimizde Şuşa ve Karabağ'daki şehit ailelerimizle de can kardeşliğimizi, beraberliğimizi ilelebet sürdüreceğiz. Türk dünyasından misafirleri de ağırlayarak, Kırşehir'in tarihi, kültürel alanlarını en güzel şekilde tanıtmaya çalışacağız." dedi.

Ragional Hukuki ve İktisadi Maariflendirme İçtimai Birliği Başkanı Arzu Bağırova da Azerbaycanlı şehit aileleriyle Kırşehir'de bulunmaktan mutlu olduğunu kaydetti.

Bağırova, "Bu gibi projeler iki devlet arasında şehit ailelerinin birbirini tanıması, daha fazla iç içe olması, birbirini kucaklaması için önemli. Türk dünyasının güçlenmesi yolunda birçok projeye imza atıyoruz. Bundan sonra da şehit ailelerimizle beraber, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın dört bir tarafında olacağız. Her zaman arzuladığımız gibi Türkiye ve Azerbaycan güçlü, birlik ve beraberlik içinde olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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