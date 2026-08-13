Aziz George Kilisesi Restorasyonu Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz George Kilisesi Restorasyonu Hızla Devam Ediyor

Aziz George Kilisesi Restorasyonu Hızla Devam Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun'da 441 yıllık Aziz George Kilisesi, yıl sonunda ibadete açılması için restore ediliyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle restorasyonuna başlanan 441 yıllık Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi'nin yıl sonuna kadar ibadete açılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bazı bölümlerinde hasar oluşan kilisede, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve hayırseverlerin desteğiyle mayısta başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kuruluş tarihi 1585'e uzanan kilisede, onarım ve güçlendirme işlemi yapılıyor.

Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi'nin yıl sonuna kadar ibadete açılması planlanıyor.

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Cem Teymur, gazetecilere, kilisenin aslına uygun restore edildiğini söyledi.

Çalışmaların hızla sürdüğünü dile getiren Teymur, kilisenin içinde ve dışında statik güçlendirme yapıldığını anlattı.

Projede görevli yüksek inşaat mühendisi İlhan Turunç da "Kilise kubbeli ve aslına uygun şekilde onarılacak. Kilisenin avlu kısmı da sosyal, kültürel, yönetimsel ve idari ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde yapılacak. Yıl sonunda bunları tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

İskenderun, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz George Kilisesi Restorasyonu Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Görüntü Türkiye’den Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak
Trabzonspor kahvaltıda buluştu O kareye beğeni yağdı Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler

13:38
Vlahovic’in İstanbul’a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı
Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı
13:29
F.Bahçe’nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...
F.Bahçe'nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...
13:20
Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
13:12
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti Ünlü iş adamı da aralarında
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında
13:06
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 16:29:22. #7.13#
SON DAKİKA: Aziz George Kilisesi Restorasyonu Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.