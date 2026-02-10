"Aziz İhsan Aktaş" Davası... Ahmet Özer: "İhaleyi Uzatarak Başlayan Kayyum Yönetimidir. Fesat Varsa Kayyum Niye Burada Değil?"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'Aziz İhsan Aktaş' davasında, temizlik ihalesine ilişkin "30 Ekim 2024 tarihinde ben boş ve mesnetsiz bir dosya ile gözaltına alınıp tutuklanıyorum, yerime kayyum atanıyor. 21/B'yi hem uzatıyor hem de açık ihaleyi kendisi hayata geçiriyor. Şimdi soruyorum size. Eğer ihalede fesat yoksa biz niye buradayız? Eğer ihalede fesat varsa kayyum niye burada değil? Zira eğer bir şey varsa o yapmış. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yer teslimi yaparak ihaleyi kayyum yönetimi başlatmıştır. Yani ihaleyi biz başlatmadık. Yer teslimi yaparak başlatan kayyum yönetimidir" savunmasını yaptı.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 sanık hakkında açılan dava 9. gününde devam ediyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde yapılan duruşmaya Aziz İhsan Aktaş yine korumalarıyla geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu da duruşmayı izledi.

İETT dosyası kapsamında tutuksuz sanıklar Ali Haydar Topçu, İrfan Demet, Kazım Taylan Sever, Şeyhmus Oral ile Ülkü Şenel Kaya'nın, Avcılar Belediyesi'nde ise Alper Çelik, Aydın Deniz Çelik, Ersu Aşkın, Gökhan Kaymak, Hüseyin İnan, İsmail Kurtuluş, İzzet Yamaç ile Onur Görkem Aktaş'ın savunmaları alındı. Esenyurt Belediyesi soruşturma dosyası ile yerine kayyum atanan belediye başkanı Ahmet Özer'in savunma yaptı.

"Dosyamda rüşvet, irtikap, yolsuzluk iddiası yok"

Akademik yaşamından ve eğitim çalışmalarından bahseden Özer, bugünlere dişiyle tırnağıyla kazıyarak geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Belediye başkanı seçildikten sonra geldiğimde çöp dağlarıyla karşı karşıya kaldık. Çünkü maalesef iyi bir çalışma yapılmamış ve çöpler yerde kalmıştı. Bir ilçe belediye başkanının da en temel görevlerinin başında çöp temizliği, kentin sağlığı, hijyeni geldiğine inanan birisiyim. Kolları sıvadım. Temizlik konusunun ihmale gelmeyeceğini bilen biri olarak ekibimizi topladım. Onlara Esenyurt'un temizliğinin, hijyeninin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Bir gün çöpü temizlemezseniz koca kent hasta olur. İşte o zaman felaketi olur herkesin. O nedenle bir kentin en önemli, en acı problemi o kentin temizliğidir, çöl meselesidir. O nedenle göreve geldiğim günden itibaren hep bunun üzerinde durdum. Bunu bütün Esenyurt halkı da biliyor."

Tam başarmış ve işi yoluna koymuştuk ki bize operasyon yapıldı. Benim dosyamda rüşvet suçlamasına dair herhangi bir şey yok. Benim dosyamda irtikap, yolsuzluk iddiası yok. Benim dosyamda Esenyurt Belediyesi ile ilgili tek bir kuruş kamu zararı yok. Benim dosyamda bilirkişi raporlarının hiçbirinde benim ihaleye fesat karıştırdığıma dair bir iddia yok. Ben bir akademisyen olarak, bir bilim adamı olarak şaşırıyorum. Bu iddia olmadığı halde dosyaya, bilirkişi raporlarına göre Ahmet Özer'in ihaleye fesat karıştırdığı iddia ediliyor. Temizlikle ilgili iki şey yaptık. Kampanya başlattık. 'Temiz yurt, Esenyurt' adıyla bu kampanyaya Esenyurt Kaymakamı Sayın Fatih Çobanoğlu geldi. Bütün siyasi parti ilçe başkanları geldi. Milli Eğitim Müdürü geldi. Okul müdürleri geldi. Büyük bir coşkuyla Esenyurt Meydanı'nda bu projeyi başlattık başkan yardımcım İbrahim Halil Çalış ile birlikte. Üstelik kaymakam bizatihi orada bana ve başkan yardımcısı Çalış'a bu yaptığımız güzel çalışmalardan dolayı herkesin önünde teşekkür etti. Bunlar kayıtlarda mevcut ve bu 6 ay boyunca hem öğrencileri hem kadınları, gençleri de işin içine sokarak Esenyurt gibi kozmopolit bir yerin temizlik meselesini kökten çözecektik. Buna başlamıştık ki işte bir operasyon oldu."

"Kayyum yönetimi ihaleyi niye uzattı"

Özer, 30 Eylül'de süresi dolan temizlik ihalesine ilişkin de şunları söyledi:

"Ben cezaevindeyken kayyum yönetimi iki şey yapmış. Yani bu süreç devam ederken, biz daha ihaleyi ilgili resmi bir işlem yapmamışken, ihaleyi başlatmamışken 30 Ekim 2024 tarihinde ben gözaltına alındıktan sonra kayyum yönetimi, 21/B ile yapılan ihaleyi bir ay daha uzatıyor. Yani ekim ve kasım için yapılan 21/B ihalesine aralık ayını da dahil ediyor, yılbaşına kadar uzatıyor. İki, kayyum fesat karıştırıldığı iddia edilen ihaleyi aradan 3 ay geçmesine rağmen, ihaleyi iptal edip yeni bir ihale yapma zamanı olmasına rağmen bunu yapmamış. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yer teslimi yaparak ihaleyi kayyum yönetimi başlatmıştır. Yani ihaleyi biz başlatmadık. Yer teslimi yaparak başlatan kayyum yönetimidir. Biz bu firmaya hak ediş yapmadık. Bir kuruş ödeme yapmadık. Ödeme yapan kayyum yönetimidir. Şimdi soruyorum. Madem 21/B ile yapılan ihale sorumlu idiyse neden kayyum yönetimi aynı ihaleyi bir aya uzattı? Madem ihaleye fesat karıştırma iddiası vardı, aynı ihaleyi kayyum neden onayladı da başlattı yeri teslimi yaparak? Bu soruların cevaplanması gerekir. Biz zaten böyle bir iddiayı kabul etmiyoruz ama madem böyle bir iddia varsa bu iddianın araştırılacağı yer bu ihaleyi başlatan kayyum yönetimidir. Biz ihaleyi yapmışız, başlatmamışız. 30 Ekim'de operasyon olmuş, açık ihale 1 Ocak yılbaşı itibarıyla başlatılmış."

"İhalede fesat yoksa biz niye buradayız"

Ben tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı müfettişleri bütün ihaleler gibi bu ihaleyi de didik didik incelemiş. Bununla ilgili de bize bildirilen herhangi bir sorunlu iş bugüne kadar söz konusu olmamıştır. İddia makamı, ihale bedelinin yüksek olmasının otomatik olarak ihaleye fesat karıştırmayla bir olacağını düşünüyor. Burada da aslında garip bir şey var. Bu iddianameyi yazan kişi her kimse kendine göre bütün belediye başkanlarını hırsız, dolandırıcı olarak kafasında kodlamış. Bir delil olup olmaması önemli değil. Özetlersem eski müteahhitin süresi 1 Ekim'de biteceği için 5 Eylül'de ihale yapılıyor. İtirazlar sebebiyle sürecin uzaması söz konusu olunca 21/B ile iki aylık, yani ekim-kasım ayları için geçici bir ihale yapılıyor. 30 Ekim 2024 tarihinde ben boş ve mesnetsiz bir dosyayla gözaltına alınıp tutuklanıyorum, yerime kayyum atanıyor. Kayyum hem 21/B'yi uzatıyor hem de açık ihaleyi kendisi hayata geçiriyor. Şimdi soruyorum size. Eğer ihalede fesat yoksa biz niye buradayız? Eğer ihalede fesat varsa kayyum niye burada değil? Zira eğer bir şey varsa o yapmış. İhaleyi biz başlatmamışız. Tek kuruş ödeme yapmamışız. Zaten hakkımızda dosyada da rüşvet konusunda savcı, kendi kendini tekzip edercesine takipsizlik kararı vermiştir. Böylece hem İçişleri Bakanlığı müfettişleri raporlarına göre hem de savcılığın görevlendirdiği üç bilirkişiye göre benim ihaleyle ilgili fiili ve hukuki hiçbir sorumluluğun olmadığı açıkça ortaya konmaktadır."