"Aziz İhsan Aktaş" Davası... İett Genel Müdürü Demet: Suçlanmama Konu Olan İhalelerin Yüklenicisi 2018 Yılından Beri Bu İhalelere Katılmıştır.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan davanın 9. günü tutuksuz sanıkların savunmalarıyla başladı. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, "Suçlanmama konu ihalelerin yüklenicisi olan söz konusu şirket de 2018 yılından itibaren bu ihalelere katılmış ve o tarihlerde de bazı ihaleler yine bu firmanın uhdesine bırakılmıştır. 2018 yılında ben Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda birlik komutanı olarak terörle mücadele ediyordum. Kurumumuzda 11 yıldır süren mevcut bu yöntem ile yapılan otobüs bakım, onarım hizmet ihaleleri, garaj işletim modeli olarak tanımlanan tüm işlemlerin birbiriyle doğal, bağlantılı, ayrılamaz, birbirinin tamamlayıcısı olduğu kompleks ihale süreçleridir... İddianamede doğrudan şahsım tarafından gerçekleştirilen somut herhangi bir eylem ve davranıştan bahsedilmemiştir. Ayrıca hiçbir tanık ya da şikayetçi tarafından da ismim zikredilmemiştir" dedi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 sanık hakkında açılan davanın 9. gününe geçildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki salonda yapılan duruşmaya Aziz İhsan Aktaş yine korumalarıyla geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu da duruşmayı izledi.

Tutuksuz sanıkların savunmalarına bugün de devam edilen duruşmada ilk olarak İETT dosyası kapsamında muhasebe şube müdürü Ali Haydar Topçu savunma yaptı. Topçu'nun ardından İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in savunmasına geçildi. Emekli subay ve 30 yıllık kamu çalışanı olduğunu belirten Demet, şunları dile getirdi:

"Gerekli yeterliliğe sahip, tüm isteklilerin katılabileceği şekilde açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiştir"

"Tarafıma isnat edilen husus ise 27 Nisan 2020 tarihinde göreve başladığım İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı görev dönemime aittir. Hakkımdaki suçlamalara konu olan ihalelerle ilgili bazı teknik bilgileri izah etmek istiyorum. Bugün burada olmamın gerekçesi hem 9 Mart 2021 tarihli 58 bin 944 sayılı ihale hem de 9 Haziran 2022 tarihli 455 bin 229 sayılı ihaledir. Gerekli yeterliliğe sahip, tüm isteklilerin katılabileceği şekilde açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Her iki ihalede de amaç ülkemizin en büyük ve en köklü toplu ulaşım kurumu olan İETT'nin İstanbul halkına sunduğu toplu ulaşım hizmetlerindeki otobüslerin bakım ve onarımlarının gerektiği şekilde ve zamanında yapılarak toplu ulaşım hizmetinin aksamadan sürdürülebilmesidir. Zira İstanbul gibi en büyük kentlerden birinde İETT, 6 bin 800 araçla bir günde 64 bin sefer gerçekleştirmekte. Bir günde 1 milyon 400 bin kilometre yatmaktadır. 5 milyonluk yolculuğu bir günde gerçekleştirmektedir. Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilen her iki ihale de belirli garajlarda belirli sayıda araçlara yöneliktir. Yani tüm İETT araçlarına ve garajlarına yönelik ihaleler değildir."

"Yolcu taşımayan araçlara ödeme yapılmaması usulü benimsenmiştir"

9 Mart 2021 tarihli ihale, 25 milyon 401 bin 200 kilometre otobüs, bakım ve onarım hizmet alımı 295 aracı; 9 Haziran 2022 tarihli ihale ise 11 milyon 53 bin kilometre otobüs bakım onarım hizmet alımı ihalesi 298 aracı kapsayan ihalelerdir. Gerçekleştirilen bu ihaleler kilometre ödemeli usulde gerçekleştirilmiş. Servise verilmeyen, yolcu taşımayan ve kilometre yapmayan İETT araçlarıyla ilgili olarak herhangi bir ödeme yapılmaması usulü benimsenmiştir. Bu ihalelerde serviste kilometre yapmayan araçlar için yüklenici şirketlere herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi arıza veya seferin aksatılması durumlarında da ayrıca yüklenicilere cezalar uygulanmaktadır. Bu yöntem kurumumuzda 2015 yılından beri uygulanan, yani son 11 yıldır uygulanmakta olan bir yöntemdir. İETT'deki araç bakım ihaleleri, göreve başladığım 27 Nisan 2020 tarihinden önce de her yıl aynı şartnamelerle, aynı şekilde aynı ihale komisyonları tarafından gerçekleştirilmiştir. Halen aynı şekilde de gerçekleştirilmeye devam etmektedir.

"Usul eskiden nasılsa aynı şekilde devam ettik"

İhale komisyonu yıllardır aynı şekilde oluşturulur. Yani araç bakım daire başkanı, ihale yetkilisidir orada. Satın alma daire başkanı, yıllardır ihale komisyonu doğal başkandır. Yani farklı ihaleye göre farklı bir ihale komisyon başkanı oluşturulmaz. Başkan hariç dört üye vardır. Bunların da üçü hep aynıdır zaten. Bir tanesi satın alma daire başkanlığındaki ihale işleri müdürü, diğeri araç bakım daire başkanlığındaki planlama müdürü, diğeri mali hizmetler daire başkanlığındaki muhasebe müdürü. Burada benimle birlikte yargılanan arkadaşlar ihale komisyonu üyeleri. Sadece hangi garajın ihalesi yapılıyorsa o garajın müdürü dördüncü üye olarak verilir. Sadece dördüncü üye değişir. Diğerleri yıllardır aynıdır. Benimle birlikte yargılanan tüm arkadaşlarım işlerini kanunlara, nizamlara göre yapan; aslında hepsi de 15 yılın üstünde bu görevleri yapan, İETT'de olan, hep bu işleri yapan arkadaşlar. Ben de göreve başladıktan sonra ne ihale komisyonundan bir üyeyi ne araç bakım daire başkanlığındaki ihale şefliğinden herhangi bir kimseyi değiştirmedim. Oraya yeni bir kimseyi asla atamadım. Eskiden kanunlara ve nizamlara uygun olarak nasıl usul devam etmişse biz de aynı şekilde göreve başladıktan sonra bu kanunlara ve nizamlara uygun olarak ihaleleri yapmaya aynı şekilde, aynı şartnamelerle devam ettik.

"Yüklenici şirket 2018'de ihalelere katılırken ben terörle mücadele ediyordum"

Yine suçlanmama konu ihalelerin yüklenicisi olan söz konusu şirket de 2018 yılından itibaren bu ihalelere katılmış ve o tarihlerde de bazı ihaleler yine bu firmanın uhdesine bırakılmıştır. 2018 yılında ben Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda birlik komutanı olarak terörle mücadele ediyordum. Kurumumuzda 11 yıldır süren mevcut bu yöntem ile yapılan otobüs bakım, onarım hizmet ihaleleri, garaj işletim modeli olarak tanımlanan tüm işlemlerin birbiriyle doğal, bağlantılı, ayrılamaz, birbirinin tamamlayıcısı olduğu kompleks ihale süreçleridir. Anlaşılacağı üzere söz konusu ihaleler, araçlara ilişkin belirttiğim tüm aşamalara yönelik hizmetlere sunulduğu ve buna karşın İETT tarafından yalnız kamu menfaatleri gereği çalışan, kilometre yapan araçlara ödeme yapılan kompleks ihale süreçleridir. İddianamede doğrudan şahsım tarafından gerçekleştirilen somut herhangi bir eylem ve davranıştan bahsedilmemiştir. Ayrıca hiçbir tanık ya da şikayetçi tarafından da ismim zikredilmemiştir."

Demet, hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılarak beraatını talep etti. Ardından yine İETT dosyası kapsamında Kazım Taylan Sever'in savunmasına geçildi.