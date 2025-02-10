Aziz Yıldız Anısına Anaokulu Açıldı - Son Dakika
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Aziz Yıldız Anısına Anaokulu Açıldı

Aziz Yıldız Anısına Anaokulu Açıldı

Hatay Arsuz'da Jandarma Astsubay Aziz Yıldız anısına yapılan anaokulu törenle açıldı.

10.02.2025 16:16
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, geçen yıl 10 Şubat'ta kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız'ın adına yaptırılan anaokulu, ölüm yıl dönümünde törenle açıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve hayırseverlerin desteğiyle, 10 Şubat 2024'te göreve çıktığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Merkez Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız'ın anısına Kışla Mahallesi'nde 2 derslikli anaokulu yaptırıldı.

Okulun açılışı, Aziz Yıldız'ın eşi Derya ile çocukları Buğra, Çağla ve Irmak Yıldız, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Figen, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, ilçe emniyet müdürleri, ilçe jandarma komutanları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakam Gökpınar, törende, okulun Aziz Yıldız'ın anısına inşa edildiğini söyledi.

Başçavuş Yıldız'ın çok iyi bir insan olduğunu anlatan Gökpınar, "Kendisi tam bir görev adamıydı. Yine bir göreve gitmek üzereyken kalp krizi geçirdi ve onu rahmet-i rahmana uğurladık. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Gökpınar, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine, görev arkadaşlarının adını anaokulunda yaşattıkları için teşekkür ederek, "Devletin genel bütçe ve vergi gelirlerinden bir kuruş dahi çıkmadan burası inşa edildi. Hem ailesinin hem de Arsuz'umuzun acı kaybı olan Aziz başçavuşumuza Allah'tan rahmet, hepimize başsağlığı diliyorum. Okulumuzun da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

"İnşası devam eden 116 okulumuz daha var"

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de geçen yıldan bu yana kent genelinde çok sayıda okulun açıldığını dile getirdi.

Hayırseverlerin destekleriyle okul inşalarının sürdüğünün bilgisini veren Tüysüz, "Halen inşası devam eden 116 okulumuz daha var. Bunlar da inşallah önümüzdeki eylül ayında bitmiş olacak. Bu şehrin insanları, kendi şehrini ayağa kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmış oluyorlar." diye konuştu.

Derya Yıldız da eşinin eğitime çok değer veren biri olduğunu belirterek, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı. Protokol üyeleri açılış sonrasında okulu gezdi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, geçen yıl 10 Şubat'ta göreve çıktığı sırada kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız yaşamını yitirmiş, Yıldız'ın cenazesi 11 Şubat'ta memleketi Kayseri'de defnedilmişti.

Kaynak: AA

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