B'Tselem: Etnik Temizlik Hızlanıyor - Son Dakika
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B'Tselem: Etnik Temizlik Hızlanıyor

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İsrailli B'Tselem, Filistinlilere yönelik yerleşim saldırılarının arttığını duyurdu.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli aileleri evlerinden çıkarmaya ve evlerine el koymaya çalıştığını belirterek, "etnik temizliğin" hızlandığı uyarısında bulundu.

B'Tselem tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son günlerde Kusra beldesinin dış kesimlerindeki iki Filistinli ailenin evlerinin avlusunda bir "gasıp yerleşim noktası" kurduğu ve bunun amacının "aileleri yerinden etmek ve evlerine el koymak" olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri bölgeden uzaklaştırmak veya aileleri korumak için herhangi bir adım atmadığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen B'Tselem İcra Direktörü Yuli Novak, Kusra'da yaşananların "münferit bir olay olmadığını" belirterek, "İsrail ordusunun desteğiyle hareket eden yerleşimci milisler, Filistin köylerine ve kasabalarına yönelik saldırılarını genişletiyor, toprakları ele geçiriyor, evlere saldırıyor ve aileleri yerlerinden ediyor. Batı Şeria'daki İsrail'in etnik temizliği herkesin gözü önünde hızlanıyor ve genişliyor." ifadelerini kullandı.

Ekim 2023'ten bu yana 64 Filistin yerleşim birimi tamamen boşaltıldı

B'Tselem'in açıklamasında, geçen ay İsrail ordusunun, tekrarlanan kuşatma ve saldırıların ardından Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "Tubasi" ailesini Nablus'a bağlı Calud beldesindeki evlerinden çıkarmasına imkan sağladığı ve gruptakilerin daha sonra aileye ait evlere el koyduğu aktarıldı.

Benzer uygulamaların Ayn Sinya, Turmusayya, Beyta ve Ebu Felah'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Filistin köyünde tekrarlandığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana 64 Filistin yerleşim yerini tamamen, 15 yerleşim yerinin ise bazı bölümlerini boşalttığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yerleşimlerde aralarında 2 bin 300'den çok çocuğun da bulunduğu 4 bin 800'den fazla Filistinlinin yaşadığı ifade edildi.

B'Tselem ayrıca Kusra'daki Filistinlilerin evlerinin çevresinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail askerlerinin dua ettiği anları gösteren bir video yayımladı.

Kusra'da 3 Filistinli aile 3 gündür evlerinde mahsur

Öte yandan, Kusra'da 3 Filistinli aile, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evlere giden yola çadır kurarak yolu kapatması nedeniyle 3 gündür evlerinde dış dünyayla bağlantıları kesilmiş halde yaşamını sürdürüyor.

Bölge sakinleri, söz konusu adımın, aileleri evlerini terk etmeye zorlamayı amaçladığını belirtiyor.

Kusra'da evlerinde mahsur kalan Filistinlilerden Yusuf Abdusselam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle birlikte kardeşinin, anne ve babasının ve akrabalarının ailesiyle 3 gündür evlerinde mahsur kaldıklarını, yiyecek ve temel ihtiyaçlarını temin edemediklerini söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evlere giden yola çadırlar kurarak evleri beldenin geri kalanından izole ettiğini belirten Abdusselam, İsrail ordusunun gece saatlerinde çadırlardan birini söktüğünü ancak daha sonra yaklaşık 200 kişinin bölgede toplandığını ve yolu taşlarla kapattığını aktardı.

Bu durumun ailelerde evlerinin basılacağı veya kendilerine saldırılacağı endişesine yol açtığını belirten Abdusselam, "Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bizi evlerimizden çıkarmak ve evlerimize el koymak istiyor." dedi.

Batı Şeria'da saldırılar artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da son yıllarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Saldırılar, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı saldırıların ardından daha da yoğunlaştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel B'Tselem: Etnik Temizlik Hızlanıyor - Son Dakika

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