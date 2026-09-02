B'Tselem: İsrail Batı Şeria'daki 66'ncı Filistin köyünü zorla boşalttı

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Hırbet et-Tebban'ın, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sakinlerini tamamen zorla yerinden ederek tüm evlerini yıktığı 66'ncı Filistin köyü olduğunu bildirdi.

B'Tselem'den yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin El Halil kentinin güneyinde bulunan Hırbet et-Tebban'a bu sabah baskın düzenlediği ve saatler içerisinde köyde yaşayanların tüm evlerini yıktığı belirtildi.

Köyde 12 ailenin yaşadığı ve toplam nüfusun yaklaşık 70 kişi olduğu, bunların 28'inin çocuk olduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin geride hiçbir ev bırakmadığı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin ayrıca koyun ağılları, su depoları ve ambarları ile mağaraları da yıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Hırbet et-Tebban'ın, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sakinlerini zorla yerinden ettiği 66'ncı Filistin köyü olduğu, buna ek olarak 18 köyde de kısmi zorla yerinden etmelerin yaşandığı belirtildi.

B'Tselem'in açıklamasında, söz konusu zorla yerinden etme operasyonları nedeniyle yaklaşık 4 bin 931 Filistinlinin evlerinden zorla çıkarıldığı, bunların yaklaşık 2 bin 339'unu çocukların ve gençlerin oluşturduğu dile getirildi.

B'Tselem İcra Direktörü Yuli Novak da İsrail'in "Batı Şeria'da uyguladığı etnik temizlik kapsamında Filistinli toplulukları giderek daha hızlı şekilde yok etmeyi sürdürdüğünü" belirtti.

Novak, Filistinlilerin hayatları İsrail şiddetine maruz kalırken dünyanın "elleri kolları bağlı şekilde durduğunu" ifade etti.

Batı Şeria'da arazi gaspları ve yerleşim faaliyetleri artıyor

Hırbet et-Tebban'ın yıkılması, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarına el koyma faaliyetlerinin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ile yeni yerleşim birimleri ve yerleşim projelerinin kurulmasıyla birlikte arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre İsrail makamları, geçen temmuz ayında Batı Şeria'da yaklaşık 831 dönümlük Filistin toprağını hedef alan 31 el koyma kararı çıkardı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler aynı ay Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik 2 bin 256 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıların 1.458'ini İsrail ordusu, 798'ini ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarla birlikte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları da arttı. Bu saldırılar öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme, evlerin yıkılması ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi şeklinde gerçekleşiyor.