Baas Rejimi Dış Destek Kaybetti - Son Dakika
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Baas Rejimi Dış Destek Kaybetti

Collis, Suriye'deki Baas rejiminin Ukrayna ve Gazze nedeniyle dış desteğini kaybettiğini belirtti.

28.01.2025 23:47
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İngiltere'nin Şam'daki son büyükelçisi Simon Collis, Suriye'deki Baas rejiminin yıkılmadan önce, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler nedeniyle dış desteğini kaybettiğini söyledi.

İngiltere Parlamentosunun Dış İlişkiler Komisyonunda İngiltere'nin eski Şam, Bağdat ve Doha Büyükelçisi Collis ile düşünce kuruluşu Chatham House araştırmacısı Lina Khatib milletvekillerinin Suriye'deki gelişmeler konusunda sorularını yanıtladı.

Suriye'deki iç savaşın öncesinde İngiltere'nin son Şam Büyükelçisi olarak görev yapan Collis, Baas rejiminin ülkeyi uzun yıllar yönetemeyeceğinin belli olduğunu ifade etti.

Rejimin yıkılmasının bu kadar hızlı olmasının kendisini de şaşırttığını anlatan Collis, "Bir avantaj elde edilememiş 4 yıllık donmuş bir çatışma vardı. (Rejim) İran, Hizbullah ve Rusya'dan yapılan yardımlara büyük oranda bağımlıydı. Ukrayna savaşı başlayınca Rusya'nın ilgisi başka yöne kaydı. Gazze çatışmaları başlayınca Hizbullah dağıldı ve İran geri çekildi. Böylece rejimin dış desteği ortada yoktu." diye konuştu.

Collis, Suriye içinde de rejimin yıkılmasının bu kadar çabuk olacağı yönünde beklenti bulunmadığını ifade etti.

Rejimin Halep ve Hama gibi bazı noktaları kaybedince savunmaya devam etme isteğinin ortadan kalktığını savunan Collis, Humus'un da düşüşüyle karşı koyabilecek bir rejim gücünün kalmadığını söyledi.

Khatib ise açıklamasında rejimin yıkılmasının kendisi için sürpriz olmadığını kaydederek, "Rejimin kötüye gidişe rağmen güçlü olduğunu düşünen Batı ülkeleri varken bölgede yaşayanlar ve sahadakiler bir şeyleri görüyor ve farklı davranıyordu." ifadelerini kullandı.

Suriye'de yaşananları yanlış okuyanların bölgeye ilgisinin azaldığını da dile getiren Khatib, "Suriye artık politikada ve medyada öncelikli bir konu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Khatib, Suriye'deki gelişmelere ilişkin İngiliz Dışişleri Bakanlığına bilgi verdiğini anlatarak, "Dışişleri Bakanlığına Şubat 2024'te ne bildiğimi anlattım. Bunu Suriye'de yaşananlara ilişkin elde ettiğim bilgilere göre yaptım. Ancak şunu açıkça söyleyelim ki o dönemde birçok Avrupa ülkesinde ve ABD'de olduğu gibi Suriye bir öncelik konusu değildi. Sahadaki değişikliklere ilişkin bilginiz olsa da dış politikada önceliğiniz değilse bu bilgi sadece 'Birisi şöyle bir şey söylemişti.' şeklinde arşivleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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