Baba, Kaza Şikayetinden Vazgeçti - Son Dakika
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Baba, Kaza Şikayetinden Vazgeçti

08.07.2025 13:10
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Beykoz'da kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin babası, Fatma Zehra Kınık'tan şikayetini geri çekti.

Beykoz'da Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden motosikletli Batın Barlasçeki'nin babası, Kınık hakkındaki şikayetini geri çekti.

Kaza, 9 Temmuz 2024'te saat 13.30 sıralarında Beykoz'da Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. 34 FKJ 390 plakalı otomobilin sürücüsü eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü yaralandı arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki (17) ise ağır yaralandı. Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Mayıs'ta verilen kararda, mahkeme heyeti, Fatma Zehra Kınık hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılığı ve işlediği taksirle öldürme suçu kapsamındaki kusur durumunu da dikkate alarak, sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi. Heyet, müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk'ü ise 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

BABA ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Davanın karar bağlandığı Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe sunan baba Serdal Barlasçeki, Fatma Zehra Kınık'tan şikayetçi olmadığını bildirildi. Baba dilekçesinde, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkında tarafımca yapılmış olan şikayetimden vazgeçiyorum. Sanık hakkında herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım, bu hakkımdan feragat ettiğimi beyan ediyorum" ifadeleri yer aldı. Kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin annesinin ise şikayeti devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Baba, Kaza Şikayetinden Vazgeçti - Son Dakika

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