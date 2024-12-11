Baba, Kızını Bıçaklayarak Öldürdü: 24 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Baba, Kızını Bıçaklayarak Öldürdü: 24 Yıl Hapis Cezası

Baba, Kızını Bıçaklayarak Öldürdü: 24 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de kızı Buse Erkin'i bıçaklayarak öldüren Yunus Yılmaz, mahkemede 'haksız tahrik' gerekçesiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, baba-kız arasında yaşanan tartışmanın ardından gerçekleşti.

11.12.2024 13:54  Güncelleme: 13:55
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KAYSERİ'de kızı Buse Erkin'i (23) bıçaklayarak öldüren Yunus Yılmaz (48), tutuklu yargılandığı davada 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 3 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta meydana geldi. Yunus Yılmaz, evli ve 1 çocuk annesi kızı Buse Erkin'in yanına gitti. Baba ve kızı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Buse Erkin, yerden aldığı taşla babasını başından yaraladı. Yılmaz da kızını meyve bıçağıyla bıçakladı. Buse Erkin, yaralı halde bir pide fırınına sığındı. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Yunus Yılmaz ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz tedavisinin ardından tutuklanırken, kızı Buse Erkin olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Yunus Yılmaz'ın 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret', '6284 sayılı kanuna muhalefet', 'Kişilerin huzur ve sükunetini bozma', 'Kötü muamele' suçlarından toplam 38 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Yunus Yılmaz hakkında 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'PANİĞE KAPILDIM'

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında tutuklu sanık Yılmaz ile ölen Buse Erkin'in başka suçtan tutuklu kocası D.E. hazır bulundu. Önceki ifadelerimi tekrar ettiğini ve pişman olduğunu söyleyen sanık Yunus Yılmaz, "Kızım kocasını çok seviyordu. Fazla ceza alacağını öğrenince bana kızdı ve saldırdı. Asla öldürme kastım yoktu. Paniğe kapılıp, kendimi korumak istedim. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Yılmaz'ı, 'Alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardında sanığın eylemini 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasını 24 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Baba, Kızını Bıçaklayarak Öldürdü: 24 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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