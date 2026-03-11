Babacan: 6 Yıldır Adalet ve Demokrasi İçin Çalışıyoruz - Son Dakika
Babacan: 6 Yıldır Adalet ve Demokrasi İçin Çalışıyoruz

11.03.2026 15:30
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 yıldır adalet ve demokrasi için çalıştıklarını vurguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Milletimizin hukukunu korumak için, demokrasimizi güçlendirmek için, adaleti her alanda hakim kılacak bir sistem kurmak için çalışıyoruz. Tam 6 yıl oldu. Büyük bir sorumluluk duygusuyla DEVA Partisi'ni kurduk. Kolay bir yol değildi ama doğru olduğuna tam inandığımız bir yoldu. 6 yıldır sabırla, kararlılıkla ve sağlam adımlarla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin dün Ankara'da düzenlediği iftar programında konuştu. Babacan, şunları söyledi:

"Pandemiden bu yana, yani 2020'den bu yana OECD ülkelerindeki ortalama gıda enflasyonu toplamda yüzde 40, yani 2020'den alıyorsunuz bugüne kadar topluyorsunuz, topluyorsunuz üst üste kümülatif yüzde 40 civarında bir ortalama enflasyon var. Yıllık değil, dikkatinizi çekiyorum. 5-6 yılın toplamından bahsediyorum. Türkiye'de ise bu rakam yüzde 700'ü geçmiş durumda. Yani diyorlar ya 'Pandemi geldi vurdu, enflasyon arttı, biz ne yapalım, bizim suçumuz değil.' Hiç inanmayın. Doğru değil. OECD ülkelerinde gıda fiyatları yüzken yaklaşık 140 olmuş beş-altı senenin toplamında; Türkiye'de fiyatlar 100'ken üzerine 700 zam gelmiş, 800 olmuş. Sekize katlamış. Aradaki fark tamamen kötü yönetimin farkı."

"6 yıldır sağlam adımlarla yolumuza devam ediyoruz"

Ankara'dayız. Ülkemizin başkentindeyiz. Burası millet iradesinin tecelli ettiği bir şehirdir. Burası devletimizin hafızasının, Cumhuriyetimizin ruhunun yaşadığı bir şehirdir. Bu şehir zor zamanlarda milletin umudunun yeniden yeşerdiği, kararların millet adına alındığı, Türkiye'nin istikametinin çizildiği bir şehirdir. Ankara bize her zaman şunu hatırlatır: Bu ülkenin gerçek sahibi millettir ve demokrasinin kalbi ancak milletin sesi güçlü çıktığında atar. Biz de işte tam da bu inançla siyaset yapıyoruz. Milletimizin hukukunu korumak için, demokrasimizi güçlendirmek için, adaleti her alanda hakim kılacak bir sistem kurmak için çalışıyoruz. Tam 6 yıl oldu. Büyük bir sorumluluk duygusuyla DEVA Partisi'ni kurduk. Kolay bir yol değildi ama doğru olduğuna tam inandığımız bir yoldu. Hamdolsun altı yıldır sabırla, kararlılıkla ve sağlam adımlarla yolumuza devam ediyoruz.

"Türkiye'yi yönetmeye bizden daha hazır bir siyasi parti yok"

Şunu unutmayalım: DEVA Partisi bu vatanın öz evlatlarının kendi ülkelerine duyduğu sorumluluğun bir eseridir. DEVA Partisi vicdanın, umudun eseridir. DEVA Partisi iktidar karşısında eğilmeyenlerin, diz çökmeyenlerin eseridir. 6 yıl önce bugün kötü gidişata sessiz kalmayı kabul etmeyenlerin, inisiyatif alıp yola düşenlerin eseridir. Bugün eğer dünden daha kötüyse, sorunlar hala devam ediyorsa, üstelik daha da büyüdüyse 6 yıl öncesine göre, demek ki partimize olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla şu anda. Hep beraber çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımızı dinliyoruz. Sorunları yerinde görüyoruz, tespit ediyoruz ve çözüm için her şeyi hazırlıyoruz. Ben iddialı söylüyorum, Türkiye'yi yönetmeye bizden daha hazır bir siyasi parti yok.

"Türkiye için buradayız"

Türkiye çaresiz değil. Bu millet de yalnız değil. Gerçekten çok güçlü bir insan kaynağı yapımız var bizim. Bu ülkenin bir üretim gücü var. Çok ciddi bir sanayi altyapısı oluştu artık. Bu ülkenin aklı var, birikimi var. Yeter ki bütün bu kaynaklar doğru yönetilsin. Yeter ki adalet olsun. Yeter ki ehliyetli, liyakatli yönetim anlayışı olsun. Ama işte biz buradayız nihayetinde. Niye buradayız? Türkiye için buradayız. Gençlerimiz için buradayız. Emeklilerimiz için buradayız. Üreten, çalışan herkes için buradayız. Şurada, bu salonda Allah aşkına, siyaset yapıp da siyasetten en ufak, en ufak istifade eden, nemalanan tek bir kişi bulabilir misiniz? Yok."

"Dış müdahalelerle demokrasi inşa edilemez"

Konuşmasında ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına da değinen Babacan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önleyici savaş gerekçesiyle yapılan bu saldırganlığın uluslararası hukukta hiçbir karşılığı yok. Önleyici savaş dedikleri nedir? Bu ülkenin elinde silah var. ya bir gün bana karşı kullanırsa? O daha kullanmadan ben o ülkeye savaş açayım. Böyle bir şey yok. O zaman aynı mantıkla şu anda dünyanın yarısı diğer yarısına savaş açması lazım. Müzakere süreçleri devam ederken, henüz müzakere masası ortadayken savaş diline başvurmak, bütün bölgesel istikrarı ve dünya istikrarını gerçekten tehdit eden çok büyük bir yanlış. Geçmişteki tecrübeler çok açık. Dış müdahalelerle demokrasi inşa edilemez. Savaş yalnızca kaosu derinleştirir. İran'a karşı başlatılan bu saldırıları ilk gün, ilk gün şiddetle kınadığımızı ifade ettik. Öte yandan İran'ın Körfez'deki ve bölgedeki pek çok ülkeyi hedef alan saldırılarını da doğru bulmuyoruz."

Kaynak: ANKA

