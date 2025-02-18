Babacan: Cumhurbaşkanı Seçime Götürmeli

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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkenin Cumhurbaşkanı bir an önce ülkeyi seçime götürmelidir. Bize göre Cumhurbaşkanı aday olamaz. Ayrıca AK Parti'nin kuruluş akitnamesi açısından da olamıyor... Sayın Erdoğan'ın kendisine yakışan bir şekilde, tatlı bir dönüşümle, artısı eksisiyle bir döneme damga vuran insan olarak biraz kenara çekilerek başkalarının önünü açması gerekiyor. Yoksa tek kişiye bağlı, bir kişinin sağlığına, ömrüne bağlı bir yönetim şu anda Türkiye'nin en önemli riski, en önemli beka meselesidir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, NOW TV'de İlker Karagöz'ün sorularını cevapladı. Babacan, "Bugün ben ülkenin Cumhurbaşkanı olayım zaten onun için istemiyorlar, o etraflarındaki menfaat şebekesi benden çok korkuyor. 'Ya bunlar fazla dürüst, bunlar yemez yedirmez' diyorlar. 'Erdoğan bir giderse bizim halimiz nice olacak' diyorlar. Biz sadece iktidara karşı mücadele etmiyoruz, menfaat şebekesine karşı da mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı bir an önce ülkeyi seçime götürmelidir"

Erken seçim konusuna ilişkin ise Babacan, seçime hazır olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Biz muhalefet partisi olarak yarın seçim olsun isteriz. Hazırız çünkü. Bir dakika düşünelim, kaşınalım, çalıştay yapalım... Öyle bir yok. Her şeyi yaptık, yarın seçim olsa hazırız. Ama seçim kararını Meclis ya da Cumhurbaşkanı verecek. Dolayısıyla tarih konusunda bir şeyler söyleyip patinaj yapmayı da uygun bulmam. Ülkenin Cumhurbaşkanı bir an önce ülkeyi seçime götürmelidir. Bize göre Cumhurbaşkanı aday olamaz. Ayrıca AK Parti'nin kuruluş akitnamesi aykırı olduğu için de olamıyor. Çünkü AK Parti'de tüzüğü yazan dar ekibin içindeydim, Erdoğan da vardı imzası da var. 'Türkiye'de lider sultası olmalı, ben kendi görev süremi üç dönem olarak kısıtlıyorum' dedi. Altına da imzayı bastı, akitleşti, sözleşti partiyi kuranlarla. 'Ben üç dönemden fazla Genel Başkan olmuyorum' dedi. Şimdi akdini bozmuş durumda. Niye o sözü verdi? Çünkü uzun süre devlet yönetmek güç zehirlenmesine yol açıyor. Güç yozlaştırıyor, mutlak güç mutlaka yozlaştıyor. Onun için başta da söyledim ülkeyi yönetenlerin mutlaka hukukla, süreyle sınırlı olması gerekiyor. Sayın Erdoğan da kendisine yakışan bir şekilde, tatlı bir dönüşümle, artısı eksisiyle bir döneme damga vuran insan olarak biraz kenara çekilerek başkalarının önünü açması gerekiyor. Yoksa tek kişiye bağlı, bir kişinin sağlığına, ömrüne bağlı bir yönetim şu anda Türkiye'nin en önemli riski, en önemli beka meselesidir. Bir kişinin sağlığı ve ömrüyle riskli bir yönetim değil tam tersine kendisi hayattayken tatlı bir dönüşüm AK Parti için de kendisi için de daha iyi olacak diye düşünüyorum, kendisine eski bir dost tavsiyesi bu."