(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki parti heyeti, yakın zamanda babasını kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıhan'a taziye ziyaretinde bulundu.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki parti heyeti, yakın zamanda babasını Ali Bakırhan'ı kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıhan'a TBMM'de taziye ziyaretinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Babacan'dan Bakıhan'a Taziye Ziyareti - Son Dakika
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