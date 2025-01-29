Babacan'dan Gözaltılara Tepki

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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hep söyledik: Özgür basın hayat kurtarır. Dünya görevini hakkıyla yapan gazeteciler sayesinde Gazze'yi duydu. İşkenceler, faili meçhuller özgür gazeteciler sayesinde konuşuldu. İfade özgürlüğü yoksa, basın özgürlüğü yoksa ne adaletten söz edebiliriz, ne de demokrasiden" tepkisinde bulundu.