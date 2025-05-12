Babacan'dan PKK'ya Silah Bırakma Çağrısı

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin olarak, "Örgütsel bağlılık fark etmeksizin, bütün terör unsurlarının fesih kararına uygun biçimde derhal ve herhangi bir tereddüte yol açmayacak şekilde silah bırakmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın örgütü feshetme kararı almasının, 1 Ekim 2024 tarihinde TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan sürecin çok önemli bir aşaması olduğunu belirtti.

Babacan, "40 yılı aşkın süredir binlerce canımızın kaybına sebep olan, ağır sosyal ve ekonomik maliyetlere yol açan terör ve şiddet sarmalının sona ermesi, sadece ülkemiz için değil, tüm Ortadoğu'da yeni bir barış ve huzur ikliminin vesilesi olabilir" dedi. Babacan, şunları kaydetti:

"Başta Suriye odaklı riskler olmak üzere, dikkatli olmak zorundayız."

"Örgütsel bağlılık fark etmeksizin, bütün terör unsurlarının fesih kararına uygun biçimde derhal ve herhangi bir tereddüte yol açmayacak şekilde silah bırakmalarını bekliyoruz. Bu topraklarda bin yıldır var olan ve daha binlerce yıl devam edecek birlikteliğimize fitne ve fesat karıştıracak tüm girişimlere karşı, başta Suriye odaklı riskler olmak üzere, çok dikkatli olmak zorundayız.

Şimdi Türkiye'nin önünde, tüm vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin ihya edilmesi için yeni bir fırsat penceresi açılmaktadır. DEVA Partisi olarak, sorunların meşru demokratik siyaset zemininde çözülmesi ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti hedefine ulaşılması konusunda kararlılığımız nettir."