Babacan: Gençler Umutlarını Kaybetmesin

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Gençler 'Bir gün gelip de tekrar Türkiye düzelebilir' diye düşünmüyorlar. Son 7-8 yıldır enflasyon hep yüksek seyrettiği için diyorlar ki 'Herhalde bu hiçbir zaman düzelmeyecek.' Biz de diyoruz ki 'Merak etmeyin bu ülke büyük bir ülke, güçlü bir ülke. Her sorunun çözümü var'. Umutlarını kaybetmesinler" dedi.

Ali Babacan, "Nil Gülsüm ile Maksat Muhabbet" programında çocukluk, gençlik, evlilik ve iş hayatına ilişkin soruları yanıtladı. Babacan, çocukluğunda okuduğu Ömer Seyfettin'in "Diyet" isimli kitabı ile "Baba" filmleri ve Abdurrahim Karakoç'un şiirlerinden yapılan şarkıların kendisini etkilediğini söyledi.

Babacan, Nil Gülsüm'ün "Gençlere dünyayı görmelerini, tanımalarını tavsiye ediyor musunuz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Tabii ki ediyorum. Ama tabii gençler bana böyle bakıyorlar uzun uzun. 'Hangi parayla yapacağız ki' diyorlar. Bugünkü şartlar gerçekten zor. Bir dönem daha kolaydı. Ne zaman? Özellikle bu 2006-2007 yılından itibaren yani Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci başlamış idi. Türkiye'nin enflasyon tek hane inmişti. Paradan altı sıfır falan attık ya o zaman. O dönemde gerçekten ekonomide ciddi bir güç oluştu. Refah topluma yayıldı. O dönemde KYK bursuyla öğrenciler burslardan artırdıkları parayla mesela bir hafta, iki hafta trenle Avrupa turu yapabiliyorlardı. Ama en çok da gençlerimize üzülüyorum. Çünkü gençler 'Bir gün gelip de tekrar Türkiye düzelebilir' diye düşünmüyorlar. Çünkü son 7-8 yıldır enflasyon hep yüksek seyrettiği için diyorlar ki 'Herhalde bu hiçbir zaman düzelmeyecek.' Biz de diyoruz ki 'Merak etmeyin bu ülke büyük bir ülke, güçlü bir ülke. Her sorunun çözümü var. Zamanında enflasyon sorununu da çözmüş bir ülke burası. Dolayısıyla bunlar da çözülür' diyoruz. Umutlarını kaybetmesinler. Fırsatı olan mümkün olunca gitsin dünyayı görsün, tanısın. Çünkü Türkiye büyük bir ülke. Güçlü bir ülke. Avrupa'nın en büyük toprakları bizim. Avrupa'nın en büyük tarım arazisi bizim. En büyük ve en genç nüfusa sahibiz. Ama 8 milyarlık dünya nüfusunda 86 milyonuz. Yani Türkiye yüzde bir küsur, yüzde 99'u da dışarıda bir alem var. Afrika ayrı bir alem, Latin Amerika ayrı bir alemdir, Güneydoğu Asya ayrıdır. Çin kendi başında bir alemdir. Hindistan kendi içinde bir alemdir. Onun için oraları tanımadan, bilmeden de Türkiye'ye katkıda bulunmak, dünyada katkıda bulunmak eksik olur. Dünyayı ne kadar çok tanırsa gençlerimiz, ülkemize de katkıları o kadar büyük olur."

"İNSAN NEYLE YAŞAR? İTİBAR, ONUR, İNANÇ"

Kısa sorular bölümünde "İnsan neyle yaşar" sorusunu yanıtlayan Babacan, "İtibar, onur önemli herhalde; inanç da önemli. İtibar, onur belki toplumsal hayatta; ama inanç da önemli. Çünkü insan biraz da inandığı için yaşar. Neye inanıyorsunuz? İnanmak çok geniş bir kavram. Yaptığınız işin doğru olduğuna inanmak. Ama nihayetinde bir de herhalde hesap gününe inanmak. Bütün yapılan her şeyin nihayetinde bir hesap günü var. Onu hep zihninizin bir köşesinde tutarsınız herhalde, onun için diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.