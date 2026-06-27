Babaeski\'de Sağlıklı Yaşam Etkinliği

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Uluslararası Bağımlılıkla Mücadele Günü dolayısıyla "10 Adımda Sağlıklı Yaşam" etkinliği gerçekleştirildi.
Babaeski Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programa yaklaşık 75 sporcu katıldı.
Etkinlikte sporcular çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalara katıldı.
Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, sağlıklı yaşamın ve sporun bağımlılıkla mücadeledeki kritik rolüne dikkati çekti.
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