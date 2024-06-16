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Babalar Günü'nde şehit babasının buruk bayramı

SİİRT - 2003 yılında askerlik tezkeresine 5 gün kala geçirdiği trafik kazasında şehit olan Siirtli Selçuk Erkoyuncu'nun babası, her sene olduğu gibi bugünde Babalar Günü'nü buruk geçiriyor.

Evlat acısına katlanmanın çok zor bir acı olduğunu dile getiren Fehim Erkoyuncu, tüm babaların Babalar Günü'nü ve bayramını kutladı. Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, Babalar Gününde şehit babasını yalnız bırakmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarının iletildiği şehit babası ziyaretten memnun olduğunu dile getirdi.

Babalar Gününün her sene olduğu gibi bu yılda buruk geçtiğini ifade eden şehit babası Fehmi Erkoyuncu; "Bugün Babalar Günü, bunun haricinde de bugün kurban bayramıdır. Bu kurban bayramı dolasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve il müdürümüz bizi yalnız bırakmadıkları için kendilerine çok teşekkür ederim. Onlar da benim evlatlarım gibidir. Büyük oğlumdu. 5 gün vardı tezkeresine şehit oldu. Yani diyecek bir şeyim yok. Gece gündüz aklımdan gitmiyor. Ne yapsam, ne etsem bir türlü unutamıyorum. Bütün şehit ailelerinde başsağlığı diliyorum. Bayramlarını ve Babalar Günlerini de kutluyorum. Keşke benim oğlum yanımda olsaydı da benim elimi öpmeseydi, ben onu öpecektim. Bu Babalar Gününde ben onu görseydim. Benim oğlum şehit oldu. Benim 2 tane daha evladım var. Ben bu devlete feda edebilirim. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza da zeval vermezsin. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bu benim evladım şehit olmuş ama nice böyle evlatlarım var. Gerekirse ben de şehit olurum. Bu devlet için ben canımı da veririm. Evlatlarımı da feda ederim" şeklinde konuştu.

Devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar; "Bugün Kurban Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını ilettik. Bizler her zaman şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim gayemiz yanlarında olduğumuzu ailelerimize hissettirmektir" diye konuştu.