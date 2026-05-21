Babasının yasını tutan Mirgün Cabas hakkında gözaltı kararı! İlk açıklama geldi

21.05.2026 09:25
Gazeteci Mirgün Sırrı Cabas’ın adı, ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı verilen kişiler arasında yer aldı. Dün babasını kaybettiğini ifade eden Cabas, cenaze için İzmir’de bulunduğunu belirterek soruşturmaya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında çok sayıda ünlü isim hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlenirken, birçok isim gözaltına alındı. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında gazeteci Mirgün Sırrı Cabas’ın da bulunması dikkat çekti.

“DÜN BABAMI KAYBETTİM”

Hakkındaki gelişmelerin ardından Mirgün Sırrı Cabas sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cabas, babasının vefatı nedeniyle İzmir’de bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım. Merak etmeyin.”

11 İSİM İÇİN YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında toplam 25 kişi hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, yurtdışında bulunan veya adreslerinde olmayan 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararı çıkarılan isimler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Yağmur Ünal, Hakan Aydın (Blok 3), Niran Ünsal ve Mirgün Sırrı Cabas da yer aldı.

MİRGÜN CABAS KİMDİR?

Mirgün Sırrı Cabas, 6 Haziran 1971 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Cabas, gazetecilik ve televizyonculuk kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı. Gazeteci Evrim Sümer ile olan birlikteliğinden 2010 yılında Leyla adında bir kızı bulunan Cabas’ın, oyuncu Tuba Ünsal ile yaptığı evlilikten ise 2013 yılında Civan Mert adında bir oğlu dünyaya geldi.

