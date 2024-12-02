Babasıyla İlgili Skandal: S.E. İntihar Etti - Son Dakika
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Babasıyla İlgili Skandal: S.E. İntihar Etti

Babasıyla İlgili Skandal: S.E. İntihar Etti

Babasının cinsel istismarına uğrayan S.E. yaşadığı travmalar sonrası intihar etti. Baba 50 yıl hapis cezası aldı.

02.12.2024 12:11
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Haber: Esra Tokat

(ANKARA) - İstanbul'da, 9 yaşından 13 yaşına kadar babasının cinsel istismarına maruz kalan, evden kaçan ve yıllar sonra eve döndüğünde yeniden babasının cinsel saldırısına uğrayan 22 yaşındaki S.E, 2022 yılında saldırı sırasında ses kaydı alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu, ardından yaşadıkları nedeniyle yaşamına son verdi. Yargılanan baba T.E. ise 50 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mağdur kız çocuğunun 2016 yılında da babasından şikayetçi olduğu ve soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığı ortaya çıktı.

İstanbul'da yaşanan olayda, 2009 yılından itibaren babasının cinsel istismarına maruz kalan kız çocuğu, 2011 yılına kadar devam eden süreçte evden kaçtı. 2021'de evlenen S.E, bir yıl sonra boşanarak, aile evine geri döndü. S.E'nin eve dönmesiyle birlikte babasının cinsel saldırıları devam etti. Babasının cinsel saldırısı sırasında, 4 Kasım 2022'de, telefonunun ses kaydını açarak olayı kayıt altına alan S.E, ses kaydını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunarak şikayetçi oldu.

Kız çocuğu daha önce de şikayetçi olmuş ancak takipsizlikle sonuçlanmış

Şüpheli baba T.E. soruşturma aşamasında verdiği ifadede kızının uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürerek, kendisi hakkında daha önce de benzer ve asılsız iddialarda bulunduğunu ve bunlardan aklandığını söyledi. Bunun üzerine yapılan incelemede 2016 yılında da baba hakkında "çocuğun cinsel istismarı suçu"ndan soruşturma yürütüldüğü ve takipsizlikle sonuçlandığı dosyaya girdi.

Öte yandan T.E. ifadesinde ses kaydının alındığı gün kızının evde uyuşturucu kullandığını, kendisinin de beraber uyuşturucu kullandığını, ne dediğinin farkında olmadığını, kızının kendisinden para almak için bu iddialarda bulunduğunu öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.

Cinsel istismar ve saldırı mağduru kız çocuğu iki yıl önce yaşamına son verdi

Soruşturma sürecinde müştekinin annesi, kızının, babasının kendisini istismar ettiğine dair 2012 yılında bazı olaylar anlattığını, böyle bir şeye ihtimal vermediği için o tarihlerde hiçbir başvuruda bulunmadıklarını anlattı. Kızının aradan geçen zaman içerisinde 2022 yılında da babası tarafından cinsel saldırıya uğradığından bahsettiğini ve buna dair ses kaydı dinlettiğini belirten anne, şikayet tarihinden sonra kızının sürekli kendisini arayarak yaşamına son vereceğini söylediğini ve intihar ettiğini aktardı. Anne, eşinin kızının ölümüne üzülmediğini ifade etti.

50 yıl hapis cezası

Olayla ilgili, soruşturmanın tamamlanmasının ardından 13 Ocak 2022'de iddianame hazırlandı. İstanbul Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin kabul edilmesiyle başlanan yargılama sürecinde 28 Kasım'da karar duruşması görüldü. Sanık T.E, 2011 yılından önceki eylemleri nedeniyle "Organ sokmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 14 yıl hapis cezası aldı, suçun öz evlata karşı işlenmesi nedeniyle de cezası 21 yıla yükseltildi.

Öte yandan, suçu farklı zamanda aynı kişiye karşı birden fazla işlediği için de 26 yıl 3 ay hapis cezasına yükseltildi. Sanık hakkında ayrıca 2022 yılındaki cinsel saldırı eyleminden dolayı, "Organ sokmak suretiyle çocuğun cinsel saldırı" suçundan da 24 yıl hapis cezası aldı. Sanık T.E. toplam 50 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Kaynak: ANKA

Aile İçi Şiddet, İnsan Hakları, İstanbul, 3-sayfa, Mahkum, Mahkum, Güncel, Hukuk, Kadın, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babasıyla İlgili Skandal: S.E. İntihar Etti - Son Dakika

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