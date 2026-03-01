BAE'de İran Saldırıları Sonucu Can Kaybı - Son Dakika
BAE'de İran Saldırıları Sonucu Can Kaybı

01.03.2026 16:46
İran'ın saldırıları nedeniyle BAE'de 3 kişi hayatını kaybetti, 165 balistik füzeye müdahale edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın misilleme saldırılarını başlatmasından bu yana yabancı uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ülkeye gönderilen 165 balistik füze ile 541 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı düzenlediği misilleme saldırılarına, ilişkin bilgi verildi.

İran saldırılarının ikinci gününde BAE Hava Kuvvetlerinin, 20 balistik füzeyi imha ettiği, 8 balistik füzenin denize düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, 2 seyir füzesi ve 311 İHA'ya müdahale edildiği ve 21 İHA'nın sivil noktalara isabet ettiği belirtildi.

İran'ın saldırılarını başlatmasından bu yana BAE topraklarına 165 balistik füzenin fırlatıldığı, bunlardan 152'sinin engellendiği, 13'ünün de denize düştüğü kaydedildi.

BAE'ye 541 İHA'nın gönderildiğinin tespit edildiği, 506'sının imha edildiği, kalan 35'inin ise BAE topraklarına düştüğü aktarılan açıklamada, Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Balistik füze ve İHA'lara müdahale sırasında şarapnel ve mühimmatların cisimlerinin düşmesi sonucu sivil bölgelerde maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE'de İran Saldırıları Sonucu Can Kaybı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
