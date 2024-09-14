BAE'den Gazze Açıklaması - Son Dakika
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BAE'den Gazze Açıklaması

BAE Dışişleri Bakanı, Filistin devleti kurulmadan Gazze'deki durumu desteklemeyeceklerini belirtti.

14.09.2024 20:47
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin, Filistin devleti kurulmadan İsrail'in saldırıları sonrası Gazze planını desteklemeye hazır olmadığını belirtti.

BAE Dışişleri Bakanı Nahyan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdı, "BAE, bir Filistin devleti kurulmadan Gazze'deki savaşın ertesi gününü desteklemeye hazır değil." ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, saldırılar sonrası Gazze Şeridi'nde "bölgesel ortakların" desteklediği ve İsrail'in silahsızlandırdığı Gazzeliler tarafından kontrol edilen sivil bir yönetim görmek istediğini söylemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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