BAE'den İran'a Sert Tepki: ADNOC Gemisine Saldırı - Son Dakika
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BAE'den İran'a Sert Tepki: ADNOC Gemisine Saldırı

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BAE, İran'ın ADNOC gemisine Hürmüz Boğazı'nda saldırısını kınadı, can kaybı yok.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir geminin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın füzeli saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, ADNOC'a ait bir geminin sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nda füzeli saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Haberde, saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı aktarıldı.

Bu arada BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ADNOC şirketine ait geminin "İran tarafından hedef alınması" şiddetle kınandı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, saldırının, seyrüsefer özgürlüğünü vurgulayan, ticari gemileri hedef almayı veya uluslararası denizcilik yollarını aksatmayı reddeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararının açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ticari gemileri hedef almanın, Hürmüz Boğazı'nı baskı veya ekonomik şantaj aracı olarak kullanmanın, İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen "bir korsanlık" olduğu, bölgenin ve halkının istikrarına, ayrıca küresel enerji güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

İran'ın saldırılarına son vermesi çağrısının yapıldığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ön koşulsuz şekilde geçişlere açılması istendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE'den İran'a Sert Tepki: ADNOC Gemisine Saldırı - Son Dakika

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