BAE'den İsrail'e Batı Şeria Tepkisi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak çağrılarını kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail yetkililerinin ve son olarak Adalet Bakanı Adalet Bakanı Yariv Levin'in Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin açıklamalarına tepki gösterildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'yla ilgili sarf edilen sözlerin uluslararası kararları ihlal eden tehlikeli bir tırmanışın adımları olarak nitelendirilen açıklamada, "BAE Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında mevcut yasal statüyü değiştirmeyi hedefleyen her türlü kışkırtıcı açıklamayı reddediyor." denildi.

Bölgesel barış ve istikrara yönelik çabaları baltalayacak uygulamaların reddedildiği açıklamada, Orta Doğu'da barış sürecini yeniden canlandıracak ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasını tehdit eden uygulamaların önüne geçecek her türlü bölgesel ve uluslararası çabaların desteklendiği ifade edildi.

BAE olarak Filistin halkının haklarını garantileyecek kapsamlı adil bir barışın destekçileri oldukları vurgulanan açıklamada, Filistin topraklarında ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumun çabalarını artırması çağrısında bulunuldu.

İsrail'de koalisyon hükümetinin iktidar partisi Likud'un tüm bakanları, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya işgal altındaki Batı Şeria'nın ay sonuna kadar İsrail'e ilhakını talep eden bir mektup yazmıştı.

İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü 1967'de ele geçirmesi uluslararası hukuka göre işgal sayılıyor. İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistin topraklarını gasbederek burada Yahudi yerleşim yerleri kurması ve kendi vatandaşlarını buraya "yerleşimci" olarak nakletmesi uzmanlara göre savaş suçu sayılıyor.

Filistin makamlarının açıkladığı rakamlara göre, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 700 bin kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor.