BAE Dışişleri Bakanı, İsrail vatandaşı Filistinlilerin lideriyle Gazze'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BAE Dışişleri Bakanı, İsrail vatandaşı Filistinlilerin lideriyle Gazze'deki gelişmeleri görüştü

BAE Dışişleri Bakanı, İsrail vatandaşı Filistinlilerin lideriyle Gazze\'deki gelişmeleri görüştü

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste (Ra'am) lideri Mansur Abbas'la Gazze'deki gelişmeleri görüştü. Al Nahyan ve Abbas, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze Şeridi'nde derinleşen insani kriz ve ateşkes çabalarını ele aldı. Al Nahyan, bölgede yükselen gerilimin risklerine dikkat çekerek, artan şiddetin önüne geçilmesi için bölgesel ve uluslararası çabaların artırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Gazze'deki kötüleşen insani durumun acil çözümler gerektirdiğini ve BAE'nin Filistin halkına desteklerine işaret etti. BAE Dışişleri Bakanı, Filistin meselesinde iki devletli çözüme dayalı kapsamlı bir barışın bölgesel istikrar için önemli olduğunu vurguladı.

17.05.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste (Ra'am) lideri Mansur Abbas'la Gazze'deki gelişmeleri görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, başkent Abu Dabi'de bir araya gelen Al Nahyan ile Abbas, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze Şeridi'nde derinleşen insani kriz ve ateşkes çabalarını ele aldı.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, bölgede yükselen gerilimin risklerine dikkati çekerek, artan şiddetin önüne geçilmesi için bölgesel ve uluslararası çabaların artırılması gerektiğini ifade etti.

Gazze'de kötüleşen insani durumun acil çözümler gerektirdiği ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılmasının önemine dikkati çeken Al Nahyan, BAE'nin Filistin halkına desteklerine işaret etti.

BAE Dışişleri Bakanı, Filistin meselesinde iki devletli çözüme dayalı kapsamlı bir barışın bölgesel istikrar için önemli olduğuna vurgu yaptı.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

???????

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 502 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE Dışişleri Bakanı, İsrail vatandaşı Filistinlilerin lideriyle Gazze'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 16:38:04. #1.13#
SON DAKİKA: BAE Dışişleri Bakanı, İsrail vatandaşı Filistinlilerin lideriyle Gazze'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement