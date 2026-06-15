BAE, Hürmüz Boğazı'nda Seyrüsefer Özgürlüğüne Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE, Hürmüz Boğazı'nda Seyrüsefer Özgürlüğüne Dikkat Çekti

15.06.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE, ABD ve İran mutabakatının uygulanmasını ve deniz ulaşımının korunmasını vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin, Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının ve uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının önemine dikkati çekti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi için diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılığın öncelikli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın tüm hükümlerine tam uyulması, bölgede tüm saldırıların derhal ve kapsamlı şekilde sona erdirilmesi, devletlerin egemenliğine ve iyi komşuluk ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Hürmüz Boğazı başta olmak üzere deniz geçiş yollarının ve uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün korunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası deniz taşımacılığının kesintisiz sürmesinin bölgesel ve küresel istikrar açısından kritik olduğu hatırlatıldı.

BAE, mutabakata ulaşılmasına katkı sağlayan diplomatik çabaları takdir etmekle birlikte, sürecin devam ettirilmesi ve ilerlemenin kalıcı sonuçlara dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE, Hürmüz Boğazı'nda Seyrüsefer Özgürlüğüne Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu

12:52
Real Madrid bombayı patlattı 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
Real Madrid bombayı patlattı! 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
08:40
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 12:57:49. #7.12#
SON DAKİKA: BAE, Hürmüz Boğazı'nda Seyrüsefer Özgürlüğüne Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.