BAE, Hürmüz Boğazı'nda Seyrüsefer Özgürlüğüne Dikkat Çekti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin, Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının ve uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının önemine dikkati çekti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi için diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılığın öncelikli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın tüm hükümlerine tam uyulması, bölgede tüm saldırıların derhal ve kapsamlı şekilde sona erdirilmesi, devletlerin egemenliğine ve iyi komşuluk ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Hürmüz Boğazı başta olmak üzere deniz geçiş yollarının ve uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün korunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası deniz taşımacılığının kesintisiz sürmesinin bölgesel ve küresel istikrar açısından kritik olduğu hatırlatıldı.

BAE, mutabakata ulaşılmasına katkı sağlayan diplomatik çabaları takdir etmekle birlikte, sürecin devam ettirilmesi ve ilerlemenin kalıcı sonuçlara dönüştürülmesi çağrısında bulundu.