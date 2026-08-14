BAE, Hürmüz Boğazı\'nda tanker saldırısını kınadı

ABU DABİ, 14 Ağustos (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait iki tankerin perşembe akşamı Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradığını duyurdu.

BAE Dışişleri Bakanlığı cuma günü erken saatlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın saldırılarına son vermesi gerektiğini vurgulayarak son saldırıyı kınadı.

Emirates Haber Ajansı'na göre şirket yetkilileri, olayda yaralanan olmadığını ve durumun kontrol altına alındığını doğruladı.

Haberde, gemilerin kimliği veya yaşanan hasarın boyutuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticileri arasında yer alan devlete ait Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi, BAE ekonomisinin başlıca itici güçlerinden biri konumunda.