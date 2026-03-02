BAE, İran\'a Yanıt Verdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın misilleme saldırılarını başlatmasından bu yana ülkeye gönderilen 174 balistik füze ile 689 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı düzenlediği misilleme saldırılarıyla ilgili bilgi verildi.

Hava savunma sistemlerinin bugün 9'u balistik, 6'sı seyir füzesi olmak üzere 15 füze ve 148 İHA'ya müdahale ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana BAE'ye atılan 174 balistik füzeden 161'i imha edildi. Bunlardan 13 füze de denize düştü. Bu sürede 689 İHA tespit edildi ve bunlardan 645'i düşürülürken 44'ü ülke topraklarına düştü. Ayrıca ülkeyi hedef alan 8 seyir füzesi de imha edildi. Bu saldırılar sonucu 3 kişi öldü ve 68 kişi yaralandı."

Ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA'ları ve diğer hava araçlarını engellemesi sonucu meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, saldırılar nedeniyle bazı sivil yerleşim yerlerinde hasar oluştuğuna dikkat çekildi.

İran'ın saldırılarının şiddetle kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunu açık bir saldırganlık eylemi ve ulusal egemenliğin ve uluslararası hukukun bariz bir ihlali olarak değerlendiriyoruz."

Ülke, bu tırmanışa karşılık verme ve topraklarını, halkını ve sakinlerini korumak, egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak ve ulusal çıkarlarını ve kaynaklarını güvence altına almak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tutuyor."

Savunma Bakanlığı açıklamasında, her türlü tehditle başa çıkmaya hazır olunduğu, ülkenin güvenliğini ve istikrarını baltalamayı amaçlayanlarla kararlı şekilde mücadele etmek için gerekli tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.