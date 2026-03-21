BAE, İran'ın Füze ve İHA Saldırılarını Duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya yer verdi.

Açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ları engellediği kaydedildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerine ilişkin hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarının balistik füzeleri ve insansız hava araçlarını engellemesi sonucu olduğu ifade edildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.