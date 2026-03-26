BAE, İran Saldırılarına Karşı Savunma Başarısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı 15 balistik füze ve 11 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran saldırılarının başlamasından bu yana hava savunma sistemlerinin toplam 372 balistik füze, 15 seyir füzesi ve bin 826 İHA'ya müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, İran'ın ABD ve İsrail'e misillemelerinde şimdiye kadar görevleri başındaki 2 asker ile silahlı kuvvetlerle sözleşmeli çalışan Fas uyruklu bir sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca Pakistan, Nepal, Bangladeş, Filistin ve Hindistan uyruklu 8 sivilin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Saldırılarda Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komorlar, Türkiye, Irak, Nepal, Nijerya, Umman, Ürdün, Filistin, Gana, Endonezya, İsveç ve Tunus uyruklu toplam 169 kişinin çeşitli düzeylerde yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, açıklamasında ülkenin güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı tam hazırlık ve yüksek teyakkuz halinde olduklarını, devletin egemenliği ile güvenlik ve istikrarını korumak için kararlılıkla hareket edileceğini vurguladı.