Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiği bildirildi.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerine ilişkin bilgi verildi.
BAE hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına müdahale ettiği belirtildi.
Açıklamada, duyulan patlama seslerinin saldırıları havada önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › BAE, İran Saldırılarına Müdahale Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?