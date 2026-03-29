BAE, İran Saldırılarına Müdahale Etti
BAE, İran Saldırılarına Müdahale Etti

29.03.2026 07:36
Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan gelen füze ve İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle karşılık verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiği bildirildi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerine ilişkin bilgi verildi.

BAE hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, duyulan patlama seslerinin saldırıları havada önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı

07:37
İsrail’in İran planını Türkiye çökertti Erdoğan’dan Trump’a “Vururuz“ resti
07:22
Zelenski’den gündem yaratacak iddia Listede İncirlik de var
06:44
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi
06:25
ABD’de milyonlar, Trump’a karşı “Krallara Hayır“ protestosu düzenledi
00:29
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
22:24
Tel Aviv’de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
