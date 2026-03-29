BAE, İran Saldırılarını Engelledi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiği bildirildi.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan gelen balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lara karşı hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lara yönelik önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı aktarıldı.
Dubai Hükümeti Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada, BAE'nin Dubai kentinde hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
Açıklamada, yapılan saldırının başarılı bir şekilde engellendiği bilgisi paylaşıldı.
