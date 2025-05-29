BAE, İsrail Büyükelçisi'ni K çağırdı

ABU DABİ, 29 Mayıs (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kudüs'teki Mescid-i Aksa yerleşkesine yönelik son "saldırgan ihlalleri" nedeniyle İsrail'in BAE Büyükelçisi Amir Hayek'i bakanlığa çağırdı.

Emirates Haber Ajansı'nın haberine göre bakanlık çarşamba günü, İsrail'in bu adımlarını Müslümanlara yönelik ciddi bir provokasyon, bölgenin kutsallığının açık bir ihlali ve dini uyum ile uluslararası barışa yönelik bir tehdit nitelendirerek kınadı.

İsrailli aşırılık yanlılarınca tekrarlanan saldırıların yalnızca Filistin halkına değil, aynı zamanda geniş uluslararası topluma karşı sistematik bir kampanya anlamına geldiğini vurgulayan bakanlık, İsrail hükümetini tüm sorumluluğu üstlenmeye ve faillerden hesap sormaya çağırdı.

Ürdünlü dini makamların onlarca yıldır süren anlaşma çerçevesinde bölgeyi yönetmesine olan desteğini bir kez daha teyit eden bakanlık, dini mekanların korunması, uluslararası hukuka ve uzun süredir devam eden tarihi statükoya saygı gösterilmesine duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Basına yansıyan bilgilere göre İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrailli yerleşimciler eşliğinde pazartesi günü yerleşkeye "baskın" düzenledi. Bu, Ben-Gvir'in 2022'de Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetine katılmasından bu yana bölgeye yaptığı yedinci ziyaret oldu.