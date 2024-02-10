BAE, İsrail'in Refah kentine olası saldırıları konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika
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BAE, İsrail'in Refah kentine olası saldırıları konusunda uyarıda bulundu

BAE, İsrail\'in Refah kentine olası saldırıları konusunda uyarıda bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah kentine yönelik olası kara saldırılarının sonuçları konusunda uluslararası toplumu uyardı. BAE Dışişleri Bakanlığı, Refah'a yönelik kara harekatının masum sivillerin ölümüne ve insani felaketin daha da kötüleşmesine neden olacağına dikkat çekerek, Filistin halkının tehcir edilmesini ve uluslararası hukuka aykırı uygulamaları kınadı. Ayrıca BAE, bağımsız Filistin devletinin kurulması ve iki devletli çözüm için müzakerelere yeniden başlanmasını destekledi.

10.02.2024 22:25
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), uluslararası topluma, İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah kentine yönelik olası kara saldırılarının sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Refah'a olası kara saldırısı planından ve bunun insani yansımalarından derin endişe duyulduğu belirtildi.

Refah'a yönelik kara harekatının daha fazla masum sivilin ölümüne neden olacağı ve Gazze'nin içinde bulunduğu insani felaketi daha da kötüleştireceğine ilişkin uluslararası topluma yönelik uyarı niteliğindeki açıklamada, kardeş Filistin halkının tehcir edilmesinin ve uluslararası hukuka aykırı her türlü uygulamanın kesin bir şekilde kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası camiaya, Filistin topraklarındaki durumun daha da kötüleye gitmemesi için çaba gösterilmesi ve bölgenin yeni bir şiddet ve istikrarsızlığa sürüklenmemesi çağrısı yapıldı.

Ayrıca BAE'nin, bağımsız Filistin devletinin kurulması ve iki devletli çözüm için müzakerelere yeniden başlanmasını desteklediği kaydedildi.

Kaynak: AA

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