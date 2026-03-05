BAE, Kriz Döneminde Piyasa İstikrarı için Uyardı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat saldırıları sonrası bölgedeki tansiyon ve küresel enerji ticareti üzerindeki hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş riskleri artarken, BAE Ekonomi Bakanlığı stokçuluk ve fahiş fiyat artışlarına karşı uyarıda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri, basına yaptığı açıklamada, şirketlerin özellikle kriz dönemlerinde toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirterek, istisnai şartların gözetilmesinin hem iş sürekliliği hem de tüketicinin korunması açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Bakan Merri, işletmelerin sürdürülebilirlik ile tüketici haklarının korunması arasında dengeli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurgulayarak, "Piyasa istikrarını korumak ortak sorumluluğumuzdur." dedi.

Tüketicilere de çağrıda bulunan Merri, sağduyulu ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

İhtiyaç kadar alışveriş yapılmasının önemine dikkati çeken BAE'li Bakan, aşırı stoklama ve gereksiz alımların fiyat istikrarını olumsuz etkileyebileceğini ve piyasada dengesizliklere yol açabileceğini kaydetti.

Piyasalarda mal kıtlığı oluşturma, stokçuluk, haksız fiyat artışı, aldatıcı uygulamalar veya diğer usulsüz ticari faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Merri, bakanlığın gerekli ve caydırıcı tüm yasal tedbirleri alacağını ifade etti.

Bakanlık, tüketicilere herhangi bir ihlal durumunda 801222 numaralı çağrı merkezi üzerinden bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu.

Kuveyt de dün tüm gıda ürünlerinin ihracatına yasak getirildiğini bildirmişti.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığının kararına göre tüm gıda ürünlerinin ihracatına yasak getirildiği, bu karar doğrultusunda da tüm gümrük kapılarının bu karara uymaları talimatı verildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, ülkenin gıda güvenliğini korumak ve yerel pazarın istikrarını sağlamak için bu kararın alındığına işaret edilmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına geldi.

Dünyanın önde gelen konteyner nakliye firmaları Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri askıya aldıklarını açıkladı.

Küresel petrol ve gazın yaklaşık yüzde 20'sinden fazlasının geçtiği boğaz, ham petrolün yanı sıra işlenmiş petrol ürünleri ihracatı için de kritik önemde bulunuyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.