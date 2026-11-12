BAE'nin Ras el-Hayme emirliğinde tanker sızıntısı sonrası kapatılan 7 plaj açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir petrol tankerinden sızan yakıt nedeniyle geçen ay kapatılan bazı plajların açıldığı duyuruldu.

BAE'nin Ras el-Hayme emirliğine bağlı Kamu Hizmetleri Dairesi'nden yapılan açıklamada konuyla ilgili bilgi verildi.

Ras el-Hayme'de geçen ay kapatılan 7 plajın yeniden hizmete girdiği belirtilen açıklamada, diğer plajların yeniden açılmasına ilişkin gelişmelerin resmi kanallar aracılığıyla aşamalı olarak duyurulacağı ifade edildi.

Herkesin güvenliğinin korunması amacıyla yetkili makamlar tarafından yayımlanan talimat ve yönergelere uyulması çağrısında bulunuldu.

BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığından 23 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, Ümmü'l Kayveyn emirliğinde petrol tankerinden kaynaklanan sızıntı sonucu deniz kirliliği tespit edildiği ve yakıtın kıyı şeridine kadar ulaştığı belirtilmiş, kirliliğin vurduğu Ümmü'l Kayveyn ile bazı çevre emirliklerdeki plajların kapatıldığı duyurulmuştu.