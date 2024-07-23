BAE, Nusayrat Mülteci Kampı'na çadır gönderdi - Son Dakika
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BAE, Nusayrat Mülteci Kampı'na çadır gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda kalan yerinden edilmiş Filistinlilere çadır gönderdi. BAE'nin insani yardım operasyonu kapsamında bugüne kadar Gazze'ye 13 bin çadır gönderildiği belirtildi. İsrail saldırıları sonucunda Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş ailelere ait çadırların yandığı ifade edildi.

23.07.2024 01:57
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda kalan yerinden edilmiş Filistinlilere çadır gönderdiğini duyurdu.

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE'nin, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde yaşayan halka insani yardım ulaştırılması için "Yiğit Süvari 3" operasyonu başlattığına dikkat çekildi.

BAE'nin bu operasyon kapsamında gıda ve barınma başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne çeşitli yardımlarda bulunduğuna vurgu yapılan haberde, son günlerde süren bombardıman nedeniyle Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş ailelere ait çadırların yandığı belirtildi.

BAE'nin Gazze'ye yardımları kapsamında Nusayrat Mülteci Kampı'na çadırlar gönderdiğine işaret edilen haberde, Yiğit Süvari 3 operasyonu kapsamında bugüne kadar Gazze'ye 13 bin çadır gönderildiği aktarıldı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 21 Temmuz Pazar günü yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 7 gündür saldırılarını benzeri görülmemiş şekilde Nusayrat Mülteci Kampı'na yoğunlaştırdığı belirtilmişti.

Bu süre zarfında uçak, tank ve askeri botlarla gerçekleştirilen 63 saldırıda 91 Filistinlinin öldüğü, 251'inin yaralandığı, saldırılarda kimyasal ve termal silahların kullanılması nedeniyle ölü ve yaralıların yüzde 75'inden fazlasının hastanelere yanmış olarak getirildiği aktarılmıştı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda, halihazırda yerinden edilmişler de dahil olmak üzere 250 bin Filistinli yaşıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 6 Filistinli öldü, 89 bin 818 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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