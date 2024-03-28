BAE, Ukrayna'ya 50 Ton Yardım Malzemesi Gönderdi

Adıyaman'da Mahalli İdareler Genel Seçimi Öncesi Sandık Kurulu Başkanlarına Eğitim Verildi

Adıyaman'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi. Adıyaman Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimde, sandık başkanlarına seçim sürecinde yapılması ve yapılmaması gereken konular hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, vatandaşların daha rahat oy kullanabilmesi için alınan tedbirler ve konteyner kentlerdeki sandık kurulumu gibi konular da ele alındı.