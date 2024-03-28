BAE, Ukrayna'ya 50 Ton Yardım Malzemesi Gönderdi - Son Dakika
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BAE, Ukrayna'ya 50 Ton Yardım Malzemesi Gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna'ya savaştan etkilenen halkın acılarını hafifletmek amacıyla 50 ton gıda malzemesi gönderdi. Yardımlar, Polonya üzerinden Ukrayna'ya ulaştırılacak ve BAE'nin Polonya'daki diplomatik temsilciliği takipçi olacak. BAE, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Ukrayna'ya insani yardım yapmaya devam ediyor.

28.03.2024 13:07
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Ukrayna'ya 50 ton yardım malzemesi gönderdiği bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde BAE'nin, savaştan etkilenen Ukrayna halkının acılarının hafifletilmesi amacıyla, bu ülkeye yardım göndermeye devam ettiği belirtildi.

Hava yoluyla gönderilen 50 tonluk gıda malzemesinden oluşan insani yardımların Polonya üzerinden Ukrayna'ya ulaştırılacağı aktarılan haberde, BAE'nin Polonya'daki diplomatik temsilciliğinin yardımları Ukrayna'ya ulaştırmanın takipçisi olacağı ifade edildi.

BAE'nin Ukrayna'ya yardımlarını sürdüreceğine dikkati çekilen haberde, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Ukrayna'ya yönelik insani yardım yapan BAE'nin, Ukraynalı sivillere 100 milyon dolarlık yardımın yanı sıra havadan yardım köprüsü kurduğu hatırlatıldı.

Kaynak: AA

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