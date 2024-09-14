BAE ve Almanya’dan Ortadoğu Görüşmesi

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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ortadoğu'daki gelişmeleri görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'la telefonda görüştü.

Görüşmede, Ortadoğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı, bu konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

İkili ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri, kapsamlı stratejik ortaklığı ve ekonomi, ticaret, enerji ve iklim başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği konusunu ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait ADNOC Gas şirketi, geçen mart ayında, 2028'den itibaren Almanya'ya 15 yıl boyunca yılda bir milyon ton sıvılaştırılmış gaz tedarikine yönelik bir ön anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu.