BAE ve Avustralya, Gazze Şeridi'nde ateşkes için çaba gösteriyor - Son Dakika
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BAE ve Avustralya, Gazze Şeridi'nde ateşkes için çaba gösteriyor

BAE ve Avustralya, Gazze Şeridi\'nde ateşkes için çaba gösteriyor

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong ile Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yapılan çabaları ele aldı. Görüşmede, uluslararası toplumun Gazze'deki sivillere koruma sağlaması ve insani krize müdahale etmesi gerektiği vurgulandı. BAE, bölgedeki aşırıcılığı sona erdirmek için tüm çabalara destek verdiğini belirtti.

06.05.2024 19:31  Güncelleme: 19:32
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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong ile aylardır İsrail'in yıkıcı saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yürütülen çabaları ele aldı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Nahyan ile Wong telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bakanlar, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde sürdürülebilir ateşkese ulaşma çabalarının yanı sıra Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler ve bunun yansımalarını ele aldı.

Önceliğin, uluslararası insan hakları hukukuna göre tüm sivillere korunma sağlanması olduğu vurgulanan görüşmede, Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani krize müdahalenin güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

BAE'li Bakan Al Nahyan, Orta Doğu'da durumun daha da kötüleşmesi ve gerginliğin artmasının, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Al Nahyan, ülkesinin bölgede aşırıcılığı, gerilimi ve artan şiddeti sona erdirmeye yönelik tüm bölgesel ve uluslararası çabalara desteğinin altını çizdi.

Bakanların telefon görüşmesi, İsrail ordusunun, Filistinlilere, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın doğusundaki bazı mahalleleri zorla boşaltmaları yönünde yaptığı uyarılarla aynı gün gerçekleşti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE ve Avustralya, Gazze Şeridi'nde ateşkes için çaba gösteriyor - Son Dakika

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