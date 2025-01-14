BAE ve Malezya'dan Ekonomik Ortaklık Anlaşması - Son Dakika
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BAE ve Malezya'dan Ekonomik Ortaklık Anlaşması

BAE ile Malezya, ticareti artırmak ve iş birliğini güçlendirmek için anlaşma imzaladı.

14.01.2025 19:16
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Malezya ticareti artırmayı, özel sektör iş birliğini güçlendirmeyi ve her iki ülkede yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlerde yeni yatırım fırsatları oluşturmak amacıyla Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzaladı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'a göre anlaşma, Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi'nde, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zaid Al Nahyan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in huzurunda BAE Dış Ticaret Bakanı Dr. Sani bin Ahmed ez-Zeyudi ve Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Zafrul Aziz tarafından imzalandı.

Devlet Başkanı Al Nahyan burada yaptığı konuşmada, anlaşmanın iki ülkenin ekonomisini güçlendirme konusundaki önemini vurgulayarak bu anlaşmanın BAE ve Malezya arasındaki güçlü ilişkiyi taçlandırdığını ifade etti.

Al Nahyan, "Hızla büyüyen ekonomisi ve ticareti destekleyen politikalarıyla Malezya, Güneydoğu Asya'da hayati öneme sahip bir ortaktır. Anlaşma, ana sektörlerde işbirliğimizi derinleştirmeyi, tedarik zincirlerini güçlendirmeyi, yatırım potansiyelini etkinleştirmeyi ve iki ülkede özel sektör için yeni büyüme kapıları açmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

BAE ile Malezya arasında imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının, yürürlüğe girdikten sonra geniş bir ürün yelpazesinde gümrük vergilerini azaltması ya da kaldırması, ticaret prosedürlerini sadeleştirip hizmet ihracatının pazarlara erişimini kolaylaştırması bekleniyor.

BAE Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 2023 yılında Malezya ile petrol dışı ticaret hacmi 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken 2024'ün ilk dokuz ayında bu rakam 4 milyar dolara ulaştı.

Malezya'nın Arap dünyasındaki ikinci en büyük ticaret ortağı BAE, Malezya'nın Arap ülkeleriyle olan ticaretinin yüzde 32'sini oluşturuyor.k konumunu pekiştirmesi bekleniyor.

BAE, daha önce Hindistan, Kamboçya, Endonezya ve Türkiye ile de Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE ve Malezya'dan Ekonomik Ortaklık Anlaşması - Son Dakika

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