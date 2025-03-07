BAE ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Ekonomik Anlaşma

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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Orta Afrika Cumhuriyeti, ikili ticaret ve yatırım fırsatlarını geliştirmeyi amaçlayan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzaladı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, Abu Dabi'de iki ülke arasında özellikle temel sektörlerde ikili ticaret ve yatırım fırsatlarını geliştirmeyi amaçlayan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının imza törenine katıldı.

Eş-Şati Sarayı'nda düzenlenen törende, anlaşmayı BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zuyudi ile Orta Afrika Ticaret Bakanı Patrick Akoloza imzaladı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya geçmesine yol açacağını belirterek, karşılıklı ekonomik ve toplumsal fayda elde etmek için sürdürülebilir büyüme ve kalkınma konusunda ortak vizyonlara işaret etti.

Al Nahyan, "Anlaşma, halklarımızın çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla ticaret, yatırım ve işbirliği için yeni ufuklar açmayı hedefliyor." dedi.

Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Archange Touadera da anlaşmanın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, anlaşmanın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik refahın sağlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

BAE ile Orta Afrika Cumhuriyeti arasındaki petrol dışı ticaret hacmi, 2023'e göre yüzde 75'lik bir büyüme oranıyla 2024'te yaklaşık 252 milyon dolara ulaştı.

BAE'den Orta Afrika Cumhuriyeti'ne petrol dışı ihracatlar arasında gıda ürünleri, tekstil ve elektronik malzemelerin yanı sıra Afrika ülkelerinde hayati sektörleri destekleyen makine ve ilaçlar yer alıyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti de BAE'ye kahve, pamuk ve tarım ürünlerinin yanı sıra altın, elmas ve çeşitli değerli madenler ihraç ediyor.

Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasıyla gümrük vergilerinin kaldırılarak veya azaltılarak yerel ürünlerin iki ülke pazarlarına erişimini artırılması, ticarette tarife dışı engelleri kaldırılması, tarım sektörü ile altyapı ve teknoloji alanları dahil temel sektörlerde yatırımların teşvik edilmesi bekleniyor.

Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları, BAE'nin petrol dışı ticaretinin 2031'e kadar 1,1 trilyon dolara çıkarılması hedefinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

BAE, daha önce Türkiye, Malezya, Hindistan, Kamboçya ve Endonezya ile de Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.