BAE ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Ekonomik Anlaşma - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BAE ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Ekonomik Anlaşma

BAE ve Orta Afrika Cumhuriyeti, ticaret ve yatırımları geliştirmek için ekonomik ortaklık anlaşması imzaladı.

07.03.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Orta Afrika Cumhuriyeti, ikili ticaret ve yatırım fırsatlarını geliştirmeyi amaçlayan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzaladı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, Abu Dabi'de iki ülke arasında özellikle temel sektörlerde ikili ticaret ve yatırım fırsatlarını geliştirmeyi amaçlayan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının imza törenine katıldı.

Eş-Şati Sarayı'nda düzenlenen törende, anlaşmayı BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zuyudi ile Orta Afrika Ticaret Bakanı Patrick Akoloza imzaladı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya geçmesine yol açacağını belirterek, karşılıklı ekonomik ve toplumsal fayda elde etmek için sürdürülebilir büyüme ve kalkınma konusunda ortak vizyonlara işaret etti.

Al Nahyan, "Anlaşma, halklarımızın çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla ticaret, yatırım ve işbirliği için yeni ufuklar açmayı hedefliyor." dedi.

Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Archange Touadera da anlaşmanın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, anlaşmanın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik refahın sağlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

BAE ile Orta Afrika Cumhuriyeti arasındaki petrol dışı ticaret hacmi, 2023'e göre yüzde 75'lik bir büyüme oranıyla 2024'te yaklaşık 252 milyon dolara ulaştı.

BAE'den Orta Afrika Cumhuriyeti'ne petrol dışı ihracatlar arasında gıda ürünleri, tekstil ve elektronik malzemelerin yanı sıra Afrika ülkelerinde hayati sektörleri destekleyen makine ve ilaçlar yer alıyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti de BAE'ye kahve, pamuk ve tarım ürünlerinin yanı sıra altın, elmas ve çeşitli değerli madenler ihraç ediyor.

Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasıyla gümrük vergilerinin kaldırılarak veya azaltılarak yerel ürünlerin iki ülke pazarlarına erişimini artırılması, ticarette tarife dışı engelleri kaldırılması, tarım sektörü ile altyapı ve teknoloji alanları dahil temel sektörlerde yatırımların teşvik edilmesi bekleniyor.

Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları, BAE'nin petrol dışı ticaretinin 2031'e kadar 1,1 trilyon dolara çıkarılması hedefinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

BAE, daha önce Türkiye, Malezya, Hindistan, Kamboçya ve Endonezya ile de Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Uluslararası İlişkiler, Orta Afrika, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Güncel, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Ekonomik Anlaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:41:57. #7.11#
SON DAKİKA: BAE ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Ekonomik Anlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.