BAE ve Rusya Liderlerinden Telefon Görüşmesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Bin Zayid, Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerinde iki ülke arasındaki ilişkileri ele alan Bin Zayid ve Putin, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği ciddi anlamda etkileyebilecek askeri gerilime ilişkin son gelişmeleri konuştu.

İki lider ayrıca, bölgesel gerilimin uluslararası alanda yaratacağı ciddi yankıları, uluslararası deniz güvenliğine ve küresel ekonomiye olumsuz etkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.