BAE ve Ürdün Bakanları İran Füze Saldırılarını Görüştü

13.04.2026 23:06
BAE Dışişleri Bakanı, Ürdün ile İran'ın füze saldırılarını ve bölgesel durumu ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile İran'ın BAE ve bazı ülkelere yönelik füze saldırılarının yansımaları ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Zayid ve Safedi Abu Dabi'de görüştü.

Abdullah bin Zayid ile Safedi görüşmede, İran'ın BAE ile bazı ülkelere yönelik füze saldırılarının yansımaları ile ABD ile İran arasında iki hafta süreli ateşkes ilanının ardından bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanları ayrıca, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri de değerlendirdi.

Kuveyt ile BAE Dışişleri Bakanları telefonla görüştü

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ise, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, BAE Dışişleri Bakanı bin Zayid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakanlar, bölgedeki son gelişmeler ile bu kapsamda yürütülen çabaları ele aldı.

Bin Zayid ve es-Sabah, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik yolları değerlendirdi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Ürdün, İran, Son Dakika

