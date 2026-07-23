Bafra'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika
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Bafra'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Bafra\'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
23.07.2026 17:50
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Samsun'da 50 kişi gıda zehirlenmesi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'da Bafra Devlet Hastanesi'nde 10'u stajyer öğrenci, 50 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Bafra Devlet Hastanesi'nde öğle yemeğinde servis edilen trileçe tatlısını tüketen 40'ı hastane personeli, 10'u stajyer öğrenci olmak üzere toplam 50 kişide mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti görüldü. Bu kişiler, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Personelin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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