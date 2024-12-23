Bafra'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bafra'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Bafra'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

23.12.2024 22:16
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muhterem Y. (18) yönetimindeki 55 AAT 260 plakalı motosiklet, Samsun Sinop kara yolu Kavakpınar Mahallesi'nde, Nevza A.'nın (24) kullandığı 34 HU 9154 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüyla arkasındaki Yüksel K.(17), olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bafra'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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