Bafra\'da Sporculara \'Hak ve Hakkaniyet\' Semineri

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Samsun'un Bafra ilçesinde sporculara "hak ve hakkaniyet" semineri verildi.

Bafra Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Merkezi Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi Voleybol ile Tekvando branşı öğrencilerine yönelik manevi rehber Emre Koç'un sunumuyla "Hak ve Hakkaniyet" konulu eğitim düzenlendi.

Eğitime 14-17 yaş aralığında 50 öğrenci katılım sağladı.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Milli ve manevi değerlerimizi genç kardeşlerimize öğretmek amacıyla düzenlediğimiz eğitimlerimize devam ediyoruz. Buradaki amacımız sporun güzel ahlakını öğrencilere vermektir." ifadelerini kulandı.