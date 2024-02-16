Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satan ve kullananların yakalanması için çalışmalarını sürdürdü. Operasyonda yapılan aramalarda 173 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve 38 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

16.02.2024 22:29
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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satan ve uyuşturucu kullananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Jandarma ekiplerince Koşu Mahallesi'nde 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.Y. (28) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 173 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve 38 mermi ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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