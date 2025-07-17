Bafra'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mehmet A. (54) yönetimindeki 55 M 4595 plakalı hafif ticari araç, Dursun C. (40) idaresindeki 55 RH 340 plakalı kamyonet ile Adem Ö'nün (31) kullandığı 55 UG 636 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Sinop kara yolu Karaköy mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Adem Ö. ile araçlarda bulunan Uğur Y. (21) ve Arif B. (60), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.